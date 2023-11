Nie, joga nie ma nic wspólnego z szamanizmem i sekciarstwem! Tak, może być jedynie korzystną dla zdrowia gimnastyką, nie musi być od razu przepisem na styl życia. Słowo!

Dlaczego warto ćwiczyć jogę?

Naukowcy nie mają wątpliwości: joga redukuje stres i niepokój, ogranicza stany zapalne, obniża ciśnienie krwi, poprawia jakość życia, pomaga zwalczyć depresję, chroniczny ból i bezsenność, wzmacnia mięśnie i poczucie równowagi, a nawet pomaga schudnąć. To są fakty udowodnione naukowo. Nie wiesz, czy joga jest dla ciebie? Wystarczy kilka prostych pozycji, koncentracja na ich wykonaniu i za chwilę będziesz wiedzieć, czy to aktywność dla ciebie.

W najnowszym Be Active (nr 4/2018) z Karoliną Gilon na okładce. znajdziesz cykl asan zwany powitaniem słońca oraz szczegółowe opisy wykonania każdej pozycji. Spróbuj zrobić cały cykl. Jeśli sprawi ci przyjemność, choć poczujesz, że brakuje ci elastyczności lub siły mięśni do wykonania niektórych pozycji i ruchów, to znak, że joga może ci pomóc: wzmocnić i usprawnić całe ciało. Na zachętę przytaczamy opis jednej z pozycji – asany zwanej psem z głową do dołu. I jeszcze jedno: błagamy, zrób najpierw rozgrzewkę!

Przykucnij, oprzyj na podłożu dłonie i wyprostuj nogi w tył. Stopy rozsunięte na szerokość bioder, a dłonie na szerokość barków. Głowa, tułów i nogi w linii prostej. Unieś biodra jak najwyżej, opierając się mocno na dłoniach. Staraj się opuścić pięty na podłoże, wyprostować kolana i zbliżać klatkę piersiową do ud. Głowa schowana między ramionami. W razie potrzeby zegnij nieco kolana, aby opuścić pięty niżej (nie wiesz o co chodzi, zerknij na zdjęcie). Wytrzymaj w tej pozycji 30-60 sekund spokojnie oddychając. Następnie zegnij kolana i podskokiem – albo przestawiając je jedna po drugiej – przestaw stopy między dłonie. Wstań.

Umiesz tak zrobić? Jesteś gość! Nie potrafisz? Cóż, czas na trening!

