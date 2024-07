1 z 10

Joanna Racewicz zaszalała na zakupach. Paparazzi spotkali gwiazdę Telewizji Publicznej w centrum handlowym w Warszawie. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" samotnie poszukiwała gadżetów do domu, ubrań oraz butów. Wygląda na to, że Joanna Racewicz postanowiła skorzystać z wyprzedaży, jakie sklepy oferują już od świąt. Po zakończonych zakupach, prezenterka wstąpiła również do cukierni. Patrząc na liczbę toreb, jakie gwiazda zapakowała do samochodu, możemy chyba uznać, że zakupy należały do bardzo udanych...

Zobaczcie sami, czego Joanna Racewicz poszukiwała na zakupach!

