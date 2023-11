Aneta Zając, Joanna Opozda a może Urszula Dębska? Która gwiazda serialu "Pierwsza miłość" przyjęła oświadczyny swojego partnera? Jak informuje Fakt to Joanna Opozda! Według doniesień dziennika do zaręczyn aktorki i jej ukochanego doszło podczas ich wakacji we Włoszech. Kim jest narzeczony pięknej gwiazdy serialu Polsatu?

Joanna Opozda zaręczyła się we Włoszech

Jak infomuje źródło "Faktu" narzeczony Joanny Opozdy jest biznesmenem. Znajomy aktorki w rozmowie z dziennikiem twierdzi, że Joasia i jej tajemniczy partner chcieliby zorganizować ślub jeszcze w tym roku!

Narzeczony obiecał Asi, że po ślubie wyprowadzą się z Polski i będą wieść luksusowe życie, co bardzo jej imponuje. Mówi, że chciałaby wziąć ślub jeszcze w tym roku - zdradza informator Faktu.

Co ciekawe, według doniesień dziennika pierścionek zaręczynowy, który nosi teraz Joanna Opozda jest wart sto tysięcy złotych!

W sieci trudno znaleźć wspólne zdjęcia Joanny Opozdy i jej narzeczonego, ale ostatnio aktorka zamieściła na Instagramie fotkę z pewnym mężczyzną- czy to właśnie jest jej narzeczony? Fani nie mają wątpliwości!

Gratulujemy!

Joanna Opozda zaręczyła się we Włoszech.

Aktorka zaręczyła się z tajemniczym biznesmenem, który według medialnych doniesień wręczył jej bardzo drogi pierścionek!