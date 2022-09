Joanna Opozda w najnowszym wpisie na Instagramie poinformowała swoich fanów, że właśnie dziś, w piątek 8 października w Warszawie, odbędzie się wielka premiera filmu "Brigitte Bardot Cudowna" z udziałem aktorki. Żona Antoniego Królikowskiego nie ukrywa swojego szczęścia! Okazuje się bowiem, że Brigitte Bardot osobiście zdecydowała, że powinna ją zagrać piękna Joanna Opozda. Zobaczcie, co napisała aktorka! Wielka radość u Joanny Opozdy Ostatnie tygodnie były bardzo trudne dla Joanny Opozdy. Niestety, kilka tygodni po bajkowym ślubie z Antonim Królikowskim, w mediach pojawiły się przykre informacje dotyczące życia rodzinnego aktorki. Gwiazda nie komentowała plotek na swój temat, ale w pewnym momencie powiedziała dość i opublikowała w sieci poruszające oświadczenie. Joanna Opozda wyznała wówczas, że spodziewa się dziecka i prosi o uszanowanie jej prywatności w tym wyjątkowym dla niej czasie. Od tamtej chwili Joanna Opozda nie publikowała nic w sieci. Aż do teraz! Piękna gwiazda pokazała na Instagramie plakat filmowy i zdradziła, że już w piątek, 8 października, odbędzie się premiera filmu z jej udziałem. Zobacz także: Joanna Opozda pokazała piękne zdjęcie z wesela. "Wytrzymaliśmy już tydzień" Joanna Opozda w najnowszym wpisie na Instagramie zdradziła, że to sama legenda kina wybrała ją spośród innych aktorek. To było trzy lata temu, ale pamiętam jakby to było wczoraj. Zadzwonił do mnie reżyser Lech Majewski i powiedział że pani Brigitte Bardot osobiście wybrała mnie do zagrania tytułowej roli w nowym filmie pana Lecha pt.„Brigitte Bardot Cudowna”!❤️🎬 Już jutro, na rozpoczynającym się 37. Warszawskim Festiwalu Filmowym nasz film będzie miał swoją festiwalową premierę i w końcu go obejrzę!!!- napisała Joanna Opozda. ...