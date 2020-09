Joanna Opozda pozuje w seksownym stroju kąpielowym. Ma lepszą figurę niż Julia Wieniawa? 

Joanna Opozda na swoim Instagramie pochwaliła się bardzo seksownym zdjęciem. Możemy na nim podziwiać idealną figurę aktorki w pięknym kostiumie kąpielowym. Oczywiście również internauci są zachwyceni najnowszą fotografią gwiazdy i nawet nazwali ukochaną Antoniego Królikowskiego "najpiękniejszą polską aktorką". Koniecznie musicie zobaczyć tę gorącą fotografię!

Seksowna Joanna Opozda w stroju kąpielowym

Joanna Opozda, to od kilku tygodni jedno z najbardziej gorących nazwisk w polskim show biznesie. Odkąd wyszło na jaw, że aktorka spotyka się z kolegą po fachu, Antonim Królikowskim, fani oraz media natychmiast zainteresowali się ich relacją. Pikanterii dodaje fakt, że gwiazdor rozpoczął nowy związek niemalże od razu po zakończeniu relacji z Kasią Dąbrowską. Wygląda jednak na to, że z Joanną Opozdą połączyło go naprawdę wielkie uczucie.

Na pewno każdy fan polskiego show biznesu pamięta również słynne docinki na linii Opozda - Wieniawa, czyli obecnej i byłej partnerki Antoniego Królikowskiego. A wszystko zaczęło się od postu Julii Wieniawy, w którym aktorka zasugerowała, że Joanna Opozda zainspirowała się jej kreacją, którą ona miała na sobie jako pierwsza. Oczywiście na te uszczypliwości zareagowała druga strona i w ten oto sposób dowiedzieliśmy się, że obie panie nie pałają do siebie sympatią.

Najnowsze zdjęcie Joanny Opozdy, które aktorka zamieściła na swoim Instagramie, rozgrzało fanów do czerwoności. Gwiazda została nawet nazwana "najpiękniejszą polską aktorką"! Czyżby nawet internauci chcieli na nowo utworzyć zagorzałą dyskusję na temat byłej i obecnej partnerki Królikowskiego?

- Bogini 💓💓💓💓💓💓

- Najpiękniejsza polska aktorka

- 🔥🔥sama bym się w tobie zakochała😍😁

- Ale figurka...wow❤️

- Ciało marzenie 😍 - piszą internauci.

Zobaczcie zatem najnowsze zdjęcie Joanny Opozdy! O takiej figurze marzy chyba każda kobieta!

Joanna Opozda uwielbia pokazywać również nowe zdjęcia z ukochanym! Pasują do siebie?