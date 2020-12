Joanna Opozda robi się coraz szczuplejsza! Czy dziewczyna Antoniego Królikowskiego przesadza z odchudzaniem? Nowe zdjęcie aktorki skomentował nawet znany wśród gwiazd doktor Krzysztof Gojdź.

Darling nie chudnij juzzzzzz - napisał

Czy faktycznie jest się czego obawiać? Zobaczcie najnowsze zdjęcie Joanny Opozdy.

Joanna Opozda jest coraz szczuplejsza

Joanna Opozda i Antoni Królikowski to od niedawna jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Chętnie pojawiają się razem na ściankach i ze smakiem dzielą się swoim uczuciem w social mediach. Na ich Instagramach możemy podziwiać ich wspólne zdjęcia z sesji ale również takie z prywatnych galerii. Aktorka nie ukrywa swojego szczęścia. 2020 rok zdecydowanie jej służy! Jednak uwadze fanów nie umknęła również fizyczna zmiana gwiazdy. Internauci zauważyli, że Joanna Opozda bardzo schudła, co nie do końca im się podoba. Na ten temat postanowił wypowiedzieć się nawet Krzysztof Gojdź, który poprosił aktorkę, żeby nie przesadzała z odchudzaniem:

- Darling nie chudnij juzzzzzz. Cudnie😍

- też widzę, że chudnie w oczach 🤭 - zawtórowała internautka

Czy Joanna Opozda faktycznie schudła aż tak bardzo, żeby jej obserwatorzy mieli powody do obaw? Aktorka na razie postanowiła nie odpowiadać na te komentarze. Spójrzcie na jedno z jej ostatnich zdjęć.

Czy to miłość do Antoniego Królikowskiego tak odmieniła Joannę Opozdę?