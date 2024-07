Wydawcy pism o gwiazdach chcą mieć na swoich okładkach jak najlepsze nazwisko, gdyż jest to dobry patent na podniesienie sprzedaży nakładu danego numeru. Jednak często się zdarza, że graficy przesadzają z retuszem i zamiast znanej twarzy widzimy kogoś zupełnie innego. Najświeższą wpadkę w tym temacie zaliczyła "Grazia", która na swojej czołówce umieściła zdjęcie Joanny Moro.

Aktorka na okładce ma strasznie wyretuszowane oczy. Graficy za bardzo podkolorowali niebieskie tęczówki Moro. Joanna ma spojrzenie bajkowej postaci, niż pięknej kobiety.

Dla porównania znaleźliśmy dla was w agencji fotograficznej oryginalne zdjęcie gwiazdy. Porównując okładkę i zdjęcie widać wszystko, to co zostało poprawione. A wy co sądzicie o czołówce "Grazii". Zbyt dużo photoshopa?