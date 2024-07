Wczoraj w warszawskim Soho Factory odbyło się uroczyste rozdanie Nagród Fashion Magazine. Na imprezie pojawiła się cała plejada polskich gwiazd, które błysnęły efektownymi kreacjami. Przypomnijmy: Plejada gwiazd na rozdaniu nagród Fashion Magazine

Wśród nich znalazła się też Joanna Majstrak. Co prawda nie mogła liczyć na żadną nominację, ani tym bardziej nagrodę, ale nie przeszkodziło jej to w tym by być w centrum uwagi. Majstrak znana jest z tego, że lubi pokazywać ciało, dlatego tym razem nie było inaczej - założyła bardzo prześwitującą sukienkę, pod którą miała mocno wykrojone body, eksponujące jej nagie pośladki.

Oczywiście nie obyło się bez pozowania tyłem do fotoreporterów - tak żeby nikt przypadkiem nie przegapił jej kreacji (a w zasadzie pupy). To jest jeszcze seksowne?

