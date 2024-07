1 z 7

Za nami trzeci półfinałowy odcinek "Got to Dance" transmitowany na żywo. W programie sporo uwagi przyciągają nie tylko fenomenalni tancerze występujący na scenie, ale i Joanna Liszowska i jej seksowne pociążowe stylizacje. Aktorka zawsze lubiła nosić kobiece stroje i udowadnia to za każdym razem, gdy pojawia się w studiu. Przypomnijmy: Szczupła Liszowska miesiąc po porodzie!

Tydzień temu gwiazda miała na sobie skórzaną sukienkę eksponującą biust. Podczas wczorajszego wieczoru ubrana była w kreację w egzotyczny wężowy motyw. Stylizacja połączona z wyrazistym makijażem i gęstymi loczkami sprawiła, że Joanna wyglądała dość drapieżnie.

Liszowska podczas wczorajszego programu postawiła również na wyraziste dodatki i akcesoria. Aktorka look uzupełniła o czarne sandałki na sporej szpilce oraz efektowną biżuterię i czarny manikiur.

Tak Joanna Liszowska wyglądała wczoraj w studiu: