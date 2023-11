Joanna Liszowska należy do niewielkiego grona gwiazd, które bardzo chronią swoją prywatność. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" choć jest aktywna na Instagramie, to jednak bardzo rzadko pokazuje swoje życie prywatne, ale tym razem zrobiła wyjątek! Na swoim profilu pokazała bowiem zdjęcie swoich córeczek. Dziewczynki rosną jak na drożdżach i trudno uwierzyć, że są już takie duże. Zobaczcie poniżej!

Joanna Liszowska pokazała córki

Joanna Liszowska ma dwie córeczki z mężem Olą Serneke - Emmę i Stellę. Aktorka bardzo rzadko pokazuje ich zdjęcia w sieci, a jeśli już to robi, to nigdy nie pokazuje ich twarzy. Tym samym idzie w ślady takich gwiazd, jak jej koleżanka z planu Małgorzata Socha czy Anna Lewandowska, która do tej pory nie pokazała twarzy Klary.

Tym razem Joanna Liszowska pokazała, jak jej córeczki jeżdżą na wrotkach. Zdjęcie Emmy i Stelli jest zrobione z tyłu, więc znów nie widać twarzy dziewczynek, ale za to można zauważyć, jak bardzo dzieci Joanny Liszowskiej wyrosły! Ciekawe, czy są podobne do mamy? Pewne jest, że po Joannie Liszowskiej odziedziczyły gen pięknych i bujnych włosów!

Joanna Liszowska bardzo chroni swoją prywatność

Najczęściej Joanna Liszowska pokazuje zdjęcia z planu "Przyjaciółek"

