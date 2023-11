Joanna Liszowska od lat jest gwiazdą, jednak to rola Patrycji Kochan w serialu "Przyjaciółki" zapewniła jej ogromną popularność. Obecnie możemy oglądać już 13. sezon serialu, a produkcja wciąż się nie nudzi! Nie jest do tego tajemnicą, że serialowe gwiazdy mogą liczyć na pokaźne wynagrodzenia. Ostatnio informowaliśmy was, że Anita Sokołowska zarabia 100 tysięcy złotych za każdy sezon. Wszystko wskazuje na to, że Joanna Liszowska może pochwalić się podobnymi zarobkami, o czym świadczy jej luksusowy samochód.

Reklama

Joanna Liszowska przyłapana w samochodzie za milion złotych

Ostatnio paparazzi przyłapali Joannę Liszowską w samochodzie, który kosztuje ponad milion złotych! Gwiazda jeździ bowiem luksusowym Bentleyem za 1,3 miliona złotych. Jej auto robi wrażenie! Jest masywny, wygląda niemal na pancerny! Takim autem z pewnością można bezpiecznie poruszać się po drogach.

Joanna Liszowska przyjechała swoim samochodem na zakupy do marki Zaquad. Nic nie umknęło czujnym paparazzi, którzy zauważyli, że gwiazda zaparkowała we właściwym miejscu i zapłaciła za miejsce postojowe w parkomacie (co nieczęsto się zdarza wśród gwiazd!). Widać było, że zakupy miała udane, bo z salonu marki wyszła z dużą torbą. Ciekawe, co kupiła? :)

Podoba się wam samochód Joanny Liszowskiej?

Joanna Liszowska jeździ luksusowym Bentleyem

Auto gwiazdy robi wrażenie!

Joanna Liszowska wybrała się na zakupy do Zaquadu

Paparazzi uchwycili nawet moment, gdy gwiazda płaciła za miejsce postojowe!

Zobacz także: Liszowska na meczu z Gortatem świetnie się dogadywali! Czy patrzyła na to Bachleda-Curuś?! ZDJĘCIA