1 z 1

24 lipca, punktualnie o godzinie 15.45 Joanna i Ola pobrali się w... Bydgoszczy. Jeszcze dwa tygodnie temu sądzono, że aktorka będzie przysięgać miłość przystojnemu Szwedowi w Krakowie. Na zapowiedzi dali w rodzinnym mieście aktorki. Mieli nadzieję, że uda im się utrzymać wszystko w tajemnicy. Nie udało się.

Przed kościołem farnym na bydgoskiej starówce prawie 200 gości oczekiwało na nowożeńców w tłumie fotoreporterów i gapiów. A tam... z rykiem silników podjechał sznur ferrari, lamborghini i porsche. W pierwszym młoda para, a za nimi szwedzcy przyjaciele pana młodego.

Wstępu do kościoła strzegli ochroniarze, by młodej parze i gościom zapewnić spokój. Wśród najbliższych, którzy zjechali do Bydgoszczy, były też gwiazdy, z którymi przyjaźni się Joanna – Michał Piróg, Piotr Zelt, Katarzyna Skrzynecka z mężem Marcinem Łopuckim. Jako ostatni wpadł Rinke Rooyens w towarzystwie swojej partnerki Malwiny.

Ślub przebiegał bez zakłóceń. Joanna w wymarzonej białej sukni z trenem i Ola w eleganckim smokingu wyglądali na bardzo szczęśliwych. A po uroczystości wsiedli do swojego czarnego ferrari i w korowodzie innych szybkich aut udali się do hotelu Pałac, gdzie zabawa trwała do białego rana.