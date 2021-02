Joanna Kurska i Jacek Kurski zdradzili, jakie imię wybrali dla córki! To zaskakujący wybór!

Joanna i Jacek Kurski już wkrótce zostaną rodzicami. W kwietniu przyjdzie na świat ich córka, a teraz Joanna Kurska zdradziła w rozmowie z se.pl, jakie imię wybrali dla dziecka. Okazuje się, że dziewczynka będzie nosiła tradycyjne imię Anna, które otrzyma po swojej babci, mamie prezesa TVP. Co ciekawe para zdecydowała się nie tylko na jedno imię, ale na trzy!

18 lipca 2020 roku Jacek Kurski i Joanna Klimek powiedzieli sobie sakramentalne "Tak". Niedawno w mediach pojawiły się zdjęcia dziennikarki, na których było widać duży ciążowy brzuszek, a "Super Express" poinformował, że para spodziewa się córeczki, która przyjdzie na świat już w kwietniu:

Okazuje się, że para wybrała już imię dla dziewczynki i otrzyma ona imię Anna po mamie Jacka Kurskiego, która zmarła 25 sierpnia 2016 roku. To Joanna Kurska jako pierwsza wyszła z taką propozycją! Jednak to nie jedyne imię, jakie para ostatecznie wybrała dla dziecka:

Gdy moja Mama trafiła do szpitala, Joanna była przy mnie. Miałem poczucie, że Bóg jedną ukochaną kobietę mi zabiera, a drugą daje. Tak zresztą widziała to moja Mama w naszej ostatniej rozmowie. Dlatego jestem szczęśliwy, że sama Joanna zaproponowała, by nasza córka miała na imię Anna po Mamie. A nawet pełniej – w linii kobiet w naszej rodzinie z polskiego Podola – Anna Klara Teodora – powiedział dla „Super Expressu” Jacek Kurski.