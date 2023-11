Reklama

Kariera Joanny Kulig nabrała tempa po roli w filmie "Zimna wojna", za którą ma szansę dostać nominację do Oscara. Międzynarodowa kariera stanęła przed aktorką otworem. Jej talentem zachwyceni są nie tylko w Hollywood, ale też w Europie, a szczególnie we Francji. Niedawno aktorka pojawiła się na okładce Elle France, a to naprawdę duże wyróżnienie. Od jakiegoś czasu Kulig przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie promuje film „Zimna wojna”. Jej rolę dostrzegli łowcy talentów i aktorka podpisała kontrakt z topową agencją aktorką. Co więcej pojawiają się informację, że gwiazda planuje swoje pierwsze dziecko urodzić właśnie w USA. Czy to oznacza, że nie planuje powrotu do Polski?

Czy Joanna Kulig urodzi w USA?

Joanna Kulig jest już w zaawansowanej ciąży i bardzo poważnie rozważa poród w Stanach Zjednoczonych. Swoją decyzję konsultowała nawet z Weroniką Rosati, która córkę Elizabeth urodziła w Los Angeles.

Obie ostatnio długo o tym rozmawiały. Weronika bardzo namawiała Joasię do podjęcia tej decyzji – powiedział "Fleszowi" znajomy aktorki.

Taka decyzja z pewnością ułatwiłaby aktorce pozostanie w Stanach i rozwijanie tam kariery aktorskiej. Już teraz za oceanem doceniają jej talent, znajomość języka i kreacje aktorskie, które tworzy. Dzięki opiece agencji aktorskiej CAA ma szansę na rolę w najlepszych filmach. Coraz więcej mówi się też o tym, że ma ona realną szansę na Oscara. Produkcja chce, aby gwiazda została w Stanach do lutego, co oznacza, że narodziny dziecka odbędą się właśnie za oceanem.

Czy Joanna Kulig ma zamiar zostać w Hollywood?

Jak podaje se.pl poród w USA ma jeszcze jedną zaletę, a mianowicie ułatwi aktorce dłuższy pobyt, jeśli będzie chciała tam rozwijać swoją karierę...

Jako matce obywatela amerykańskiego będzie jej łatwiej otrzymać dla siebie obywatelstwo USA. Jeśli nie będzie chciała na nie czekać kilka lat, może liczyć na pomoc swojej agencji. W takich sytuacjach załatwiana jest wiza O-1, która przyznawana jest osobom wykazującym wyjątkowe uzdolnienia, np. w sztuce filmowej. - powiedział znajomy aktorki.

Jak sądzicie, Joanna Kulig ma szansę na Oscara?

Joanna Kulig na premierze "Zimnej wojny"

Joanna Kulig w kampanii Reserved

Joanna Kulig w Nowym Jorku