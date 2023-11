3 z 4

Dzieci muszą poczekać

Męża Macieja Bochniaka poznała 12 lat temu na planie filmu „Środa, czwartek rano”. Dla niej był to debiut, on pracował tam jako mikrofoniarz (dziś jest reżyserem i scenarzystą). Ślub wzięli po trzech latach. Dzieci na razie nie planują, Joanna na pytania o powiększenie rodziny odpowiada, że się nie spieszy. Znajomi twierdzą, że tworzy z Bochniakiem bezkonfliktowe małżeństwo, na które „aż miło patrzeć”. „Bardzo do siebie pasujemy pod względem osobowościowym”, potwierdza aktorka i dodaje, że oboje są środkowymi dziećmi, które kiedyś musiały łagodzić kłótnie między rodzeństwem, co dziś pomaga im zachować harmonię w małżeństwie. Kulig w opinii przyjaciół i znajomych jest dynamiczna i bezpośrednia, ale też rozedrgana i niezorganizowana.