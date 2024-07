Pamiętacie Joannę Kudzbalską z drugiej edycji show "Top Model. Zostań modelką"? Dziewczyna od samego początku radziła sobie znakomicie we wszelkich zadaniach, niestety odpadła z programu tuż przed finałem, zajmując miejsce czwarte. Ale to wcale nie oznacza, że całkowicie zamierza zniknąć z polskiego show-biznesu.

Ostatnio modelka pojawiła się w klipie do piosenki "Live" młodego wokalisty o pseudonimie Sleeper. Autorami klipu są ci sami ludzie, którzy stworzyli kontrowersyjne wideo Madoxa. Za to muzykę i tekst do piosenki napisał sam Sleeper, czyli Sławek Stemplewski. Jest on również jego współproducentem. To on zaprosił do udziału w klipie Joannę Kudzbalską. Z jakim efektem? Zobaczcie sami: