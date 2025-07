Joanna Kołaczkowska była związana z Kabaretem Hrabi od 2002 roku. To właśnie dzięki tej grupie artystycznej zdobyła ogromną popularność w całej Polsce. Skecze Hrabi były regularnie emitowane zarówno w TVP, jak i w Polsacie, zdobywając uznanie widzów. Występy artystki szybko zyskały status kultowych i przyciągały przed ekrany miliony fanów. Kołaczkowska stała się królową sceny i fanom trudno było sobie wyobrazić festiwal bez jej show.

Popularność Joanny Kołaczkowskiej nie ograniczała się tylko do telewizji. Na kanale Polsatu na YouTube skecz „Egzamin” osiągnął niemal 15 mln wyświetleń, natomiast „Zimny sernik” został obejrzany 5,8 mln razy. Równie dużym zainteresowaniem cieszył się skecz „Narwana kobieta” na profilu TVP, który zebrał 4,6 mln odtworzeń. Te liczby świadczą o niezwykłej sile przekazu i talencie, jakim dysponowała artystka.

TVP oddaje hołd Joannie Kołaczkowskiej

Po ogłoszeniu informacji o śmierci Joanny Kołaczkowskiej, TVP opublikowała w mediach społecznościowych wzruszające wpisy upamiętniające jej życie i twórczość. Wśród nich znalazł się fragment rozmowy z programu „Pytanie na śniadanie”, w którym Beata Tadla nie kryła łez.

Miała niezwykły dar – nie tylko do improwizacji, nie tylko do rozśmieszania. Potrafiła otulić człowieka samym słowem. Była obecna całym sercem – na scenie i poza nią czytamy w jednym z postów TVP.

Dodatkowo TVP opublikowała serię zdjęć z występów Kołaczkowskiej, przypominając o jej wyjątkowym wkładzie w polską scenę kabaretową.

Polsat żegna Joannę Kołaczkowską

Telewizja Polsat, która emituje program „Kabaret na Żywo”, również opublikowała pożegnanie Joanny Kołaczkowskiej. W poruszającym wpisie stacja wyraziła głęboki smutek i wdzięczność za wszystko, co artystka wniosła do świata rozrywki.

Żaden wielki artysta nie odchodzi naprawdę, dopóki żyje pamięć o nim i jego sztuce. Dziś świat stał się smutniejszym miejscem. Dziękujemy za te niezliczone chwile śmiechu, radości i czystego szczęścia. Będziemy tęsknić... czytamy we wpisie Polsatu.

Joannę Kołaczkowską wspomina Polska

Śmierć Joanny Kołaczkowskiej poruszyła nie tylko środowisko artystyczne, ale i całą Polskę. Mimo że w ostatnich miesiącach zmagała się z nowotworem, jej bliscy i fani do końca wierzyli w jej powrót do zdrowia. Po jej odejściu przedstawiciele świata kultury i show-biznesu nie kryli wzruszenia, publikując wpisy pełne szacunku i miłości. Aktorka kabaretowa pozostawiła po sobie nie tylko setki godzin nagrań, ale też ogromne emocje, które na zawsze pozostaną w sercach widzów. W czwartek, 17 lipca m.in. Beata Kozidrak pożegnała Joanny Kołaczkowskiej. Wokalistka przypomniała, że członkini Kabaretu Hrabi wspierała ją, gdy to liderka zespołu Bajm miała problemy zdrowotne.

