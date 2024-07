Joasia Jabłczyńska bardzo często pojawia się w spódnicach. Tworzą one bardziej casualowy look niż sukienki. Czasami, na większe wyjścia, zestawia je z gorsetami, na co dzień - z t-shirtami, a na mniej oficjalne okazje z koszulowymi bluzkami. Podobnie było podczas prezentacji najnowszego tableta Lenovo.

Aktorka miała na sobie mini spódniczkę w chłodnym odcieniu fioletu. Kupiła ją w sieci Mohito za 129zł. Do spódnicy dobrała białą koszulę i czółenka w tym samym kolorze, co spódnica. Jak wam się podoba zestaw Joasi? My jesteśmy na tak!

