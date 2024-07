W tym sezonie fanki programu Shopping Queen czekało wiele niespodzianek. Przede wszystkim - zmieniła się prowadząca. Sarę Mannei w tej roli zastąpiła Joanna Horodyńska. Do obsady show dołączyło również kilka innych znanych nazwisk w świecie mody. Przypomnijmy: Premiera "Shopping Queen" już w czwartek. Horodyńśka nie będzie jedyną gwiazdą

Reklama

Joanna jest już po nagraniach kilku programów. W rozmowie z nami stylistka stwierdziła, że na początku była kompletnie zaskoczona stylem, a właściwie brakiem stylu biorących udział w show uczestniczek. To, co jednak zobaczyła na wybiegu, mocno ją zaskoczyło. Dziś docenia ich przemianę, do której znacząco się przyczyniła:

Pozytywne cechy uczestniczek? Ze przychodzą do programu i kompletnie nie mają stylu, ale nagle wychodzą na wybieg i ja widzę eleganckie, dystyngowane kobiety. Negatywne? Nie mam tych negatywów, może ten taki brak zdecydowania podczas zakupów. Nie chodzi o pieniądze, bo 900 zł to sporo, ale bardziej o czas, bo ta godzina to za mało, a one czasem panikują, a ja próbuję to gasić i dajemy radę - mówi AfterParty.pl gwiazda

Oglądacie Shopping Queen?

Zobacz: Viva!: Joanna Horodyńska w egzotycznej sesji

Zobacz także

Reklama

Joanna Horodyńska w gorącej sesji dla Vivy!: