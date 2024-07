Joanna Horodyńska to jedna z najlepiej, a z pewnością najdrożej ubranych polskich gwiazd. Lubi podążać za światowymi trendami i wcale nie wybiera zamienników z sieciówek, tylko oryginały prosto od projektantów. Ostatnio znów pojawiła się w perełce od światowego designera.

Na prezentacji kolekcji Macieja Zienia dla marki Baldowski Joanna miała na sobie pastelową bluzę i spódnicę solejkę. Ta pierwsza to flagowy projekt Christophera Kane na wiosnę 2014. Bluza kosztuje niemało, bo 1900zł. A my, wiemy, gdzie szukać zamienników do takiego looku z pokazu.

