Miejsce 3. - Anna Wendzikowska

Dwie latarnie, którym odcięto dostęp do energii, spoglądają na nas ze smutkiem. To nie jest najszczęśliwsza suknia dla biustu Ani. Kolor sukni cudowny, biel złamany kością słoniową, czyli barwa trudna do zdefiniowania. Te kolorystyczne niedopowiedzenia pasują naszej bohaterce. Jej uroda jest dosłowna i idealna, więc małe zgrzyty dobrze tu robią.