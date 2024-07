Joanna Horodyńska na temat stylizacji Dody ma często dużo do powiedzenia. Czasami chwali, czasami krytykuje, ale zawsze chętnie ocenia. Ostatnio modowa wyrocznia pod lupę wzięła kreację Rabczewskiej z 6. urodzin "Party".

Minimalistyczny, czarny zestaw spodobał się Joannie, ale obawia się, że powrót do dawnego stylu jest nieunikniony. Swoją uwagą podzieliła się z widzami "Gwiazd na dywaniku" w Polsat Cafe.

- To jest taka stara Doda. Może coś jej jeszcze pozostało z tej przeszłości. To jest trochę tak, że ona nas próbuje zaskakiwać. Przebiera się i uspokaja, przebiera i uspokaja. Czy my jesteśmy w stanie to wytrzymać? Daję 8, bo ta stara Doda tam gdzieś drzemie i ona się nie skończyła. Boję się, że wybuchnie i wróci do tej swojej tandety.