Małgorzata Socha należy do grona najlepiej ubranych gwiazd w Polsce. Stylizacje aktorki są zawsze przemyślane, a kreacje od najlepszych projektantów zawsze robią wrażenie. Gwiazda nie zapomina też o efektownych dodatkach, nie żałując pieniędzy na markowe cudeńka.

Okazuje się jednak, że nie wszyscy są fanami stylu Sochy. Ostatnie stylizacje w wykonaniu gwiazdy "Przyjaciółek" mocno skrytykowała Joanna Horodyńska. Modowa wyrocznia w swojej kolumnie w "Party" wyznała, że jest zawiedziona wyborami Małgorzaty i obecnie prezentuje się ona przeciętnie. Horodyńska pod lupę wzięła stylizację Sochy z prezentacji wiosennej ramówki Polsatu, która delikatnie mówiąc, nie przypadła do gustu stylistce.



Moim zdaniem Małgorzata straciła to "coś". Większość jej ostatnich stylizacji powstała chyba na zasadzie "muszę wyjść na galę, więc muszę się jakoś ubrać" - nieważne, czy to do mnie pasuje. Pustka, przeciętność. Mamy tu naprawdę świetną sukienkę, nowoczesne retro i posągową sylwetkę bohaterki. Niestety, biało-czarne wykończenie kreacji nie pasuje mi do urody Sochy. Sytuację mogły uratować spięte gładko włosy i dobry makijaż. Ale najgorsza jest ta landrynkowa torebka - zabrała całości klasę. Dziękuję i nie czekam na więcej - skomentowała Horodyńska w "Party".