Joanna Horodyńska, to jedna z nielicznych gwiazd w naszym kraju, które noszą prawdziwie designerskie ciuchy. Znana stylistka i prezenterka, często stawia na ubrania od światowych marek, które zazwyczaj kosztują krocie.

Joanna Horodyńska, pojawiła się na evencie w warszawskim centrum handlowym Klif w futrze w panterkę. Gwiazda swój modny look uzupełniła pierścionkami, popularnej wśród gwiazd marki Tous. Różowy pierscionek, który ma na sobie kosztuje ok. 449 złotych, a ten z czarnym kamieniem, to koszt ok. 429 złotych. Nam się one bardzo podobają, może zażyczymy sobie pod choinkę...?