Pod koniec 2017 roku Joanna Cesarz zwyciężyła w programie "Supermodelka Plus Size". Niestety, już po wielkim finale na modelkę wylał się hejt, który mocno wpłynął na jej zdrowie. Joanna Cesarz wystąpiła ostatnio w internetowym programie "Girls Talk" w którym opowiedziała, że od wielu miesięcy walczy z depresją. Niestety, krytyczne i ostre komentarze po jej zwycięstwie doprowadziły do tego, że Joanna Cesarz musiała skorzystać z pomocy specjalisty. Poruszające wyznanie finalistki "Supermodelka Plus Size"!

Joanna Cesarz opowiedziała o walce z depresją

Zwyciężczyni programu "Supermodelka Plus Size" w talk-show Karoliny Cwaliny mówiła m.in., że akceptuje swój wygląd i nie zamierza katować się dietami, dzięki którym będzie bardzo szczupła. Joanna Cesarz poruszyła również temat swojego udziału w show Polsatu i zdradziła, że już po programie pojawiła się u niej depresja.

Gdybym nie wygrała tego programu i nie stała się przez niego rozpoznawalna, i nie wygrała tych pieniędzy, to byłaby najgorsza decyzja mojego życia. Wygrałam, jest rozpoznawalność, są pieniądze, jest więcej zleceń. Ale do tego wszystkie pojawiły się zaburzenia adaptacyjne. Już od prawie roku jestem na psychotropach- przyznała szczerze Joanna Cesarz.

Modelka zdradziła, że po jednym z odcinków "Supermodelka Plus Size" wylał się na nią hejt, z którym nie potrafiła sobie poradzić.

Dostawałam pogróżki, dostawałam życzenia śmierci- zdradziła w programie "Girls Talk". Nie poradziłam sobie z tym.

Zobaczcie całą rozmowę Karoliny Cwaliny z Joanną Cesarz. Kibicowaliście Joasi w programie "Supermodelka Plus Size"?

Joanna Cesarz w programie "Girls Talk".

Modelka przyznała, że nie poradziła sobie z hejtem.

