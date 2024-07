Nie milkną echa wielkiego zwycięstwa reprezentacji Polski w piłkarskim meczu z Niemcami, który zakończył się sensacyjnym wynikiem 2:0 dla Biało-Czerwonych. Kibiców i internautów dopadła prawdziwa euforia i ciężko się dziwić - wygrana z aktualnymi Mistrzami Świata to nie jest coś, do czego mogliśmy się w ostatnich kilkunastu latach przyzwyczaić. Przypomnijmy: Sebastian Mila strzelił wczoraj gola Niemcom. Na Wikipedii zrobili mu kawał

Sobotnie zwycięstwo to nie tylko cenne trzy punkty w eliminacjach do Euro 2016, ale też prawdopodobnie gigantyczny awans w oficjalnym rankingu FIFA. Polacy zajmują obecnie odległe, bo aż 70. miejsce, ale wszystko zmieni się po podliczeniu statystyk obejmujących już mecz z Niemcami i Szkocją, który odbędzie się we wtorek. Jak obliczyła sportowa redakcja Onet.pl, Biało-czerwoni powinni awansować aż o 28 oczek - na miejsce numer 40.

Tymczasem trener naszych zachodnich sąsiadów bagatelizuje porażkę w Warszawie. Jego zdaniem to się po prostu zdarzyło i nie wpłynie na fakt, iż to Niemcy wygrają grupę eliminacyjną.



Po 33 meczach wygranych w eliminacjach przegraliśmy. Zdarza się. Trzeba się z tym pogodzić i wyciągnąć wnioski. Moi piłkarze oddali 28 strzałów na polską bramkę. Jestem pewien, że uda nam się odrobić straty. Nie widzę poważnego zagrożenia w eliminacjach - powiedział Joachim Loew w rozmowie z niemiecką prasą.

A już jutro kolejny mecz - tym razem ze Szkocją. Będziecie oglądać?

