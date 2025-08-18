Jeszcze tylko 4 tygodnie! „Alfons Mucha – Magia Secesji” w Art Box Experience tylko do 14 września

To pierwsza w Polsce immersyjna prezentacja twórczości czeskiego artysty, przygotowana przez Grand Palais Immersif we współpracy z Fundacją Muchy. Na 800 m² przestrzeni zanurzyć się można w blisko 100 dzieł mistrza – od ikonicznych plakatów z Sarah Bernhardt po mniej znane projekty wnętrz i dekoracji architektonicznych.

Reklama

Wystawa „Alfons Mucha – Magia Secesji” w Art Box Experience to wyjątkowe doświadczenie

Wystawa angażuje wszystkie zmysły: widzowie nie tylko oglądają dzieła, ale też słyszą specjalnie skomponowaną muzykę z pogranicza klasyki i elektroniki, a także doświadczają unikatowej warstwy zapachowej. Stworzona przez perfumiarkę Marie-Caroline Symard oprawa olfaktoryczna to absolutna nowość na polskim rynku wystawienniczym. Zapach „Kwiaty” przywodzi na myśl białe lilie, maki i stokrotki, które często pojawiały się w kobiecych portretach artysty, natomiast zapach „Morawy” z dziką różą, fiołkami i pierwiosnkami odnosi się do rodzinnych stron Muchy i monumentalnej „Epopei słowiańskiej”.

Dodatkową atrakcją będą warsztaty perfumeryjne, które odbędą się 13 września o godzinie 18:00 i 19:00. Organizowane we współpracy z marką Slou Lab, pozwolą uczestnikom jeszcze głębiej zanurzyć się w świat zapachów inspirowanych secesją i poznać proces tworzenia wyjątkowych kompozycji, które następnie każdy z uczestników będzie mógł zabrać ze sobą do domu.

Wyjątkowa wakacyjna promocja od Art Box Experience

Art Box Experience przygotował również wakacyjną promocję – do 29 sierpnia dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą zwiedzać wystawę bezpłatnie od poniedziałku do piątku (w towarzystwie pełnoletniego opiekuna, maksymalnie troje dzieci na jedną osobę dorosłą). Obowiązuje także oferta „Dzień dobry, kulturo” – bilet indywidualny w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 15:00 kosztuje jedynie 40 zł.

Wystawa „Alfons Mucha – Magia Secesji” dostępna jest tylko do 14 września w Art Box Experience, mieszczącym się w Fabryce Norblina w Warszawie.

Reklama

Bilety można kupić na platformie Ticketmaster: https://www.ticketmaster.pl/artist/alfons-mucha-magia-secesji-bilety/1384243

Fot. Mat. Pras.

Fot. Mat. Pras.

Fot. Mat. Pras.

Fot. Mat. Pras.

Fot. Mat. Pras.

Fot. Mat. Pras.

Fot. Mat. Pras.