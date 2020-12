Jest nadzieja na szybki powrót dzieci do szkół! Których klas dotyczą nowe decyzje?

Kiedy dzieci wrócą do szkół? Czy jest szansa na zakończenie nauczania zdalnego? Z informacji przekazanych w środę przez ministerstwo zdrowia wynika, że być może już 18 stycznia ruszy nauczanie stacjonarne zawieszone w ramach obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa. Ruszy przynajmniej częściowo.

Jeżeli nie skoczą nam zakażenia ze świąt dzieci będa mogły wrócić do szkół 18 stycznia - zapowiada rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Jakie warunki muszą być spełnione, by dzieci wróciły do szkoły? I których dzieci to dotyczy? Zobaczcie.

Ministerstwo zdrowia o powrocie dzieci do szkół

Jak mówił w środę rzecznik ministerstwa zdrowia, nauczyciele klas 1-3 przed powrotem do szkół zostaną przebadani na obecność koronawirusa. Zarejestrowano już 190 tys. chętnych na takie badanie. Testy zostaną przeprowadzone między 11 a 15 stycznia, a w weekend 16-17 będa zbierane wszystkie sygnały epidemiczne z testów.

Jak mówi Andrusiewicz, testy nie będą obowiazkowe. Jeśli nauczyciel nie zdecyduje się na test, nikt nie może wyciągnąć konsekwencji z tego tytułu.

Jak wielokrotnie podkreślał przedstawiciel ministerstwa zdrowia, ewentualny powrót do szkół dotyczy tylko klas 1-3.

Co z klasami starszymi?

Na dzień dzisiejszy mówimy o powrocie do szkół klas 1-3. Nauczanie początkowe może ruszyć, ale to czy ruszy będzie zależało od nas - dodał.

Jednocześnie powtórzył apel byśmy wszyscy stosowali się do zaleceń epidemiologicznych.

To jak się zachowamy w najbliższych dniach będzie warunkowało czy dzieci 18 stycznia wrócą do szkół - podkreślał.

O ewentualnym powrocie dzieci na stacjonarne zajęcia mówił też w środę na konferencji premier Mateusz Morawiecki:

Nie wykluczamy, że taki powrót dzieci z klas 1-3, czy 1-4 będzie możliwy, ale nie możemy tego przesądzić. Bo będzie to zależało od tego, co się będzie działo - mówił premier.

Myślicie, że dzieci rzeczywiście 18 stycznia pójdą do szkoły? Czy waszym zdaniem nauczanie zdalne powinny zakończyć również dzieci starsze i młodzież?

Wojeciech Andrusiewicz, rzecznik ministerstwa zdrowia