Jessica Simpson, znana amerykańska piosenkarka, od czasu rozwodu z mężem Nickiem Lachey, boryka się z nadwagą. Na przemian chudnie i tyje. Częściej narzeka jednak na nadmiar ciałka.

Na dorocznej imprezie magazynu US Magazine, która odbyła się w ubiegłym tygodniu, Jessica wydaje się wracać do formy sprzed lat. Po eksperymentach z kolorem włosów wróciła do stałego dla niej blond, a jej figura nabiera ładnych, smuklejszych kształtów.



Jak Wam się wydaje?