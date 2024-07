Jessica Mercedes w Nowym Jorku w sesji dla "Party"

1 z 11

Jessica Mercedes pierwsze tygodnie tego roku spędziła na podróżach. Popularna blogerka odwiedziła Nowy Jork, Paryż i Londyn, prezentując przy okazji modne stylizacje i to, co jej czytelniczki interesowało najbardziej czyli nowe zakupy. Trzeba przyznać, że było na co popatrzeć. Przypomnijmy: Jessica Mercedes szaleje na zakupach w Nowym Jorku. Ile już wydała?

To właśnie wyprawa do Nowego Jorku wzbudziła w sieci najwięcej emocji. Jessica regularnie publikowała zdjęcia z kolejnych eskapad i wydawało się, że idealnie pasuje do tamtejszego świata wielkiej mody, ekskluzywnych imprez i wielkomiejskiego życia. Podczas pobytu w Stanach blogerka wzięła też udział w sesji zdjęciowej dla magazynu "Party", która przywodzi na myśl stylizacje Carrie Bradshaw ze słynnego "Seksu w Wielkim Mieście".

Zobaczcie nowojorską sesję Jessiki Mercedes: