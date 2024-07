W premierowym odcinku 4. sezonu programu „Demakijaż" - dziś o 22:00 w Polsat Cafe - gościem Krzysztofa Ibisza będzie Jessica Mercedes. Swojego bloga jemerced.com stworzyła w 2010 roku, a dziś jest jedną z najbardziej znanych polskich blogerek modowych. W programie Krzysztofa Ibisza powiedziała m.in. o tym, jak dostała się na swój pierwszy "Fashion Week":

Sprawdziłam plan londyńskich pokazów, wybierałam te które mnie interesowały, pojawiałam się przy wejściu i prosiłam różnych stylistów żeby wprowadzili mnie jako swoją osobę towarzyszącą. Naprawdę nie wiem jak ja to robiłam i dziś aż głupio to brzmi, ale tak było. Niczego się nie wstydziłam i nie miałam nic do stracenia.