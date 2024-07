Jessica Mercedes z pewnością jest najpopularniejszą obecnie blogerką modową. Jej strona niezmiennie cieszy się wielkim zainteresowaniem, a sama fashionistka może pochwalić się znajomościami z wieloma ważnymi ludźmi ze świata mody. Przypomnijmy: Seksowna Britney promuje kolekcję bielizny. Na imprezę zaprosiła polską blogerkę

Mercedes kilka ostatnich dni spędza w Nowym Jorku, gdzie odbywał się New York Fashion Week. Jessica uczestniczyła w najważniejszych pokazach i i branżowych eventach. Jej stylizacje były dopieszczone do perfekcji, co zauważył sam amerykański Vogue! Blogerka wraz z modelką, Moniką Jagaciak, znalazła się w sekcji najlepszych look-ów z NYFW według internetowego wydania magazynu. Dziennikarze zachwycili się stylizacją Jessiki, która miała na sobie sukienkę od Macieja Zienia oraz torebkę Valentino.

Czy to zamknie usta wszystkim jej krytykom?

