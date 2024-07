Jessica Mercedes jako blogerka odniosła prawdziwy sukces, który przekuł się w pieniądze i uznanie w modowym świecie. Jessica zaskarbiła sobie sympatię czytelniczek nie tylko pomysłowymi stylizacjami, ale i szczerością i bezpośredniością w każdej sytuacji. Czasami przez swój ostry język podpada niektórym dziennikarzom. Przypomnijmy: Korwin do Jessiki: Wolę być wiedźmą niż idiotką. Ostra odpowiedź blogerki

Celebrytka udzieliła ostatnio wywiadu w słynnej kawalerce Łukasza Jakóbiaka. Już sama zapowiedź wywołała duże zainteresowanie, gdyż Jessica przyznała się do wielu kompleksów. Dziennikarz w rozmowie z Mercedes skupił się jednak głównie na zarobkach blogerki. Nie chciała ona zdradzać konkretnych kwot, jakie zarabia na prowadzeniu portalu, stwierdziła jednak, że jej życie jest bardzo udane:

Nie mówię o stawkach, bo nie chcę denerwować ludzi. Nie mam co narzekać, bo mam bardzo fajne życie, bardzo doceniam swoje życie. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że jestem w miejscu, w którym jestem i swojej mamie, że mnie tak wychowała i pozwoliła mi się rzucić na głęboką wodę. Za to, że mnie w tym wspierała, że nie mówiła, że to coś głupiego. Codziennie się budzę się z uśmiechem na twarzy i myślę sobie, że mam zaje**ste życie i że bardzo kocham swoje życie i że to jest dopiero mój level numer jeden, ewentualnie dwa, że takich poziomów mam sto do przekroczenia - mówi blogerka