Jessica Mercedes słynie z niebanalnych rozwiązań i ciekawych stylizacji, które jednych zachwycają, drugich wręcz przeciwnie. Wiele inspiracji może znaleźć na jej blogu, gdzie pokazuje również inne rzeczy, np. pomysłowe rozwiązania do domu. W przypadku świąt na pewno wspomoże nas, jeśli chodzi o wigilijne stylizacje i przybranie choinki, choć z tym drugim blogerka chyba sama ma problem. Zobacz: Jessica Mercedes na pierwszej dużej okładce. Pozuje w wielkim futrze i krótkich spodenkach

Na swoim Instagramie, gdzie działa bardzo aktywnie, pochwaliła się choinką. Co dziwne w ogóle nie jest ona w stylu Mercedes. Przyozdobiona jedynie w same lampki wygląda bardzo skromnie i minimalistycznie. Świeży świerk nie wiadomo czy pozostanie już w takiej postaci czy też nie, bo Jessica ma dylemat czy przybrać go jeszcze w bombki. Fani jak zawsze służą radą, ale zdania są rozbieżne tak, więc blogerka musi decyzję podjąć sama.

A wy jak myślicie?

