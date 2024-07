Jessica Alba słynie z wspaniałego, codziennego stylu. Ceni wygodę, dzięki której odpoczywa od wyjściowych sukni z wielkich gal, ale nie jest niechlujna. Co niestety zdarza się jej koleżankom z branży...

Ostatnio, miała na sobie bordową bluzę z nadrukiem z psem. Sprawdziłyśmy - to marka Charles Henry. Bluzę można kupić za ok. 389zł. Jessica dobrała do niej pikowaną torebkę na łańcuszku marki Chanel i czarne rurki z przetarciami. Po raz kolejny udowodniła, że świetnie umie łączyć rzeczy tańsze z bardzo drogimi.

