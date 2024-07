Kosztuje ponad 4,5 tysiąca złotych, ale nie zmienia to faktu, że jest moim aktualnym przedmiotem pożądania. Zaprojektował go jeden z moich ulubionych designerów, Hiszpan David Delfin (Davidelfin) i zaprezentował go po raz pierwszy podczas swojego jesiennego pokazu w Madrycie.

Reklama

Utrzymany w retro stylistyce motocyklowej jest małym dziełem sztuki. Prosty, oversize’owy z obniżoną talią…czego chcieć więcej jesienią 2012?

Reklama

Gorąco polecam!

J.M.