Jesienny makijaż jest nieco spokojniejszy niż ten letni. Wybieramy bardziej stonowane barwy, ale jednocześnie wyraźniej zaznaczamy oko. Mroźne i szare dni sprzyjają przydymionym powiekom. W takiej aurze nawet od rana nie wyglądają na przesadzone jak to bywa w przypadku letnich, upalnych dni.

Wybraliśmy dla Was trzy makijaże gwiazd, które naszym zdaniem idealnie pasują do ich urody.

Rudowłosa Ada Fijał często nosi makijaż w odcieniach złota. Podkreśla powieki złotymi i miedzianymi połyskliwymi cieniami. Żeby makijaż nie zlewał się z odcieniem włosów i skóry zaznacza kontur oka brązową kredką. W wersji dla odważnych polecamy szminkę w odcieniu karminowej czerwieni.

Typowa blondynka, Weronika Książkiewicz, podkreśla oczy ultramodnym szarym metalicznym cieniem. Wzdłuż linii rzęs maluje kreskę czarnym eyelinerem. Policzki zaznacza różowym różem, a żeby twarz wyglądała świeżo na jej środek nakłada rozświetlacz.

Piękna brunetka - Olivia Wilde, zachwyciła nas swoim fioletowym makijażem. Różowo-wrzosowe cienie nałożyła aż pod łuki brwiowe. Co ciekawe, jej twarz w ogóle nie wygląda na zmęczoną. Wszystko to za sprawą połączenia chłodnych fioletów z brzoskwiniowym odcieniem szminku i różu.

A Wy, jakich kolorów używacie jesienią?

