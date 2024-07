W sezonie jesień/zima 2011 zwierzęce motywy mogliśmy podziwiać u wielu znanych projektantów. Również marka Artdeco przygotowała kolekcję kosmetyków do makijażu zainspirowaną dzikimi zwierzętami.

W kolekcji znajdziemy 4 nowe kolory lakierów do paznokci, m.in. modny w tym kolorze odcień kobaltu i lekko przybrązowionych czerwieni.

Nowością jest także żel do brwi. W tym sezonie modne są brwi mocno podkreślone i dość szerokie, a więc ten kosmetyk bardzo się przyda. Ma on za zadanie podkreślić brwi, nabłyszczyć je i sprawić, że staną się bardziej gęste. Zawiera także kompleks odżywczych olejków.

Marka postawiła zgodnie z trendami na mocne odcienie szminki. W palecie pojawiły się dwa nowe kolory.

Dla wielbcielek gadżetów marka stworzyła nową kasetkę kosmetyczną z nową paletą cieni w jesiennych barwach.





