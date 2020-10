Jerzy Owsiak ma koronawirusa! "Apeluję do was: nie bagatelizujcie nawet najmniejszych objawów"

Jerzy Owsiak jest zarażony koronawirusem. Założyciel WOŚP dodał wpis w swoich mediach społecznościowych, w którym poinformował o swoim stanie zdrowia. Przyznał, że pierwsze objawy poczuł w piątek 16. października i początkowo myślał, że zmaga się z grypą.

Testy rozpoznały koronawirusa.

Ostatni tydzień był dla mnie i dla Fundacji bardzo pracowity -między innymi robiliśmy bardzo duże zakupy sprzętów medycznych. Prowadziliśmy je w ogromnym reżimie sanitarnym i chociaż po zakończeniu Konkursu Ofert czułem się jeszcze bardzo dobrze, to w piątek wieczorem poczułem typowe objawy grypy - ból mięśni, gorączka 38 stopni. Byłem przekonany, że może to być tylko grypa, ale na wszelki wypadek zgłosiłem wraz z żoną chęć zrobienia testów. Weekend był trudny, ale powoli objawy mijały. W poniedziałek myślałem, że jak to typowa grypa: przyszła i po prostu odchodzi. We wtorek zrobiliśmy jednak testy i okazało się, że wynik jest pozytywny. To pokazuje, jak bardzo różną formę przybiera koronawirus - napisał na Facebooku, Jerzy Owsiak.