Jeremi Sikorski opublikował na Instagramie bardzo szczery i wzruszający wpis o depresji. Młody artysta zdradził swoim fanom dlaczego jakiś czas temu jego twórczość zniknęła z sieci i co pomogło mu przetrwać trudne chwile. Jeremi Sikorski opisał, co przeżywał kiedy osiągał kolejne sukcesy. Wpis byłego uczestnika programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" poruszył internautów.

Jeremi Sikorski z show biznesem jest związany już od wielu lat. Pierwszy kontrakt płytowy podpisał mając zaledwie 14 lat i właśnie wtedy wydał swój debiutancki singiel "Bez niej nie byłoby nas". Jeremi Sikorski ma na swoim koncie udział na Festiwalu Piosenki w Opolu- widzowie z pewnością kojarzą go również z dwunastej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Niestety, teraz Jeremi Sikorski opublikował na Isntagramie wpis, w którym przyznał, że ma za sobą bardzo trudne chwile.

Jak niektórzy z Was zauważyli nie ma mojej twórczości na Spotify, YouTube itp. Nie można jej odsłuchać w internecie. To moja decyzja. Nie dzieliłem się tym z Wami, ale przez lata od pierwszego wydanego singla w 2014 aż po wydanie ostatniego w 2019 byłem z roku na rok coraz bardziej nieszczęśliwy. Gdy wydałem swoją pierwszą solową płytę miałem 15 lat, od dziecka chciałem śpiewać i występować na scenie. Byłem za mały by mieć świadomość co jest dla mnie dobre i czego chcę. Jaką muzykę chcę tworzyć.Przez 5 lat odbijałem się od kilku gatunków muzycznych pogłębiając swoją niepewność i pustkę w sercu. Całe życie byłem pewien, że to sukces da mi szczęście. Nie dał, wręcz przeciwnie, mój mały sukces zaślepił mi wgląd w prawdę o samym sobie i doprowadził do głębokiego pogubienia i depresji- zaczyna swój wpis młody wokalista.