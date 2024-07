Paparazzi przyłapali Jennifer Love - Hewitt podczas przejażdżki samochodem. Aktorka, która jest w ciąży z Brianem Hallisay'em, swoim partnerem z planu serialu "The Client List", wygląda ładnie, ale widać, że pozwala sobie folgować z brakiem makijażu, czy fryzury. W końcu może sobie w tym stanie na to pozwolić.

34-letnia aktorka pojawiła się ostatnio w Beverly Hills, w letniej sukience, którą połączyła z dżinsową kurtką. Look rodem z lat 90. dyskretnie ukrywał wciąż rosnący brzuszek gwiazdy. Codzienny look gwiazdy jest bez zarzutu, a jedyne do czego możemy się doczepić to, że Jennifer może wciąż chodzić w letnich sukienkach. A wy jak oceniacie ciążowy look Jennifer Love - Hewitt?

Zobaczcie więcej zdjęć aktorki z ciążowym brzuszkiem: