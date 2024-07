Jennifer Lopez nie rozpacza już po rozstaniu ze swoim mężem. Co więcej, gwiazda znowu jest szczęśliwa i rozpoczyna swoje życie od nowa. Zgodnie z tym postanowieniem Jennifer chce się pozbyć wszystkiego, co może przypominać jej Marca Anthony’ego. Według najnowszych informacji prasowych, piosenkarka sprzedaje prezenty i pierścionek zaręczynowy, który dostała od swojego męża.

- Kiedy Jennifer zmienia coś w swoim życiu pozbywa się całego balastu. Zawsze tak robiła- zdradziła znajoma Jennifer w rozmowie z magazynem „Star”.

Wszystko wskazuje wiec na to, że konto gwiazdy już wkrótce może powiększyć się o sporą sumkę pieniędzy. Przez siedem lat małżeństwa Marc wydał fortunę na biżuterię i kreacje dla Jennifer.

Ciekawe tylko, czy znajdą się chętni na pierścionek zaręczynowy i obrączkę piosenkarki. Może innej kobiecie przyniosą one więcej szczęścia…

