Jennifer Lopez zachwycona Polką, która wygląda jak... jej sobowtór! Doceniła ją w wyjątkowy sposób

Od kilku dni wokół tej Polki zrobiło się naprawdę głośno. Monika Chojdak na swoim Instagramie publikuje zdjęcia, na których odwzorowuje swoją idolkę, Jennifer Lopez. Instagramerka robi to tak dobrze, że wygląda jak sobowtór światowej sławy wokalistki.

I doczekała się! Jej starania właśnie zostały docenione przez samą Jennifer Lopez! W jaki sposób? Zobaczcie!

Jennifer Lopez zachwycona Polką, która wygląda jak jej sobowtór!

Monika Chojdak prowadzi na Instagramie profil "belikejlo". Polka odwzorowuje stylizacje, fryzury, a nawet mimikę Jennifer Lopez, a następnie łączy zdjęcia idolki ze swoimi. Podobieństwo dziewczyny do światowej gwiazdy jest niesamowite, a jej starania kilka dni temu doceniła sama wokalistka!

Profil Moniki zrobił na Jennifer tak duże wrażenie, że gwiazda zaczęła go obserwować! Co więcej, piosenkarka polubiła kilka fotografii, a nawet zamieściła o Polce post w swojej relacji na Instagramie!

To wszystko było wielkim marzeniem Moniki Chojdak! Dziewczyna napisała o tym wydarzeniu na Instagramie!

Tak, marzenia się spełniają :) W sumie skrycie myślałam o tym by @jlo trafiła na mój profil, a już szczytem marzeń by polubiła moje zdjęcia, zaczęła obserwować czy dała na swoje instastory. A tu proszę, wszystko to się spełniło :). Jestem w szoku i jestem bardzo szczęśliwa. Dziękuję z całego serca Jennifer za zaintereaowanie moją osobą ❤ Nie ukrywam, że mam jeszcze kilka marzeń związanych z @jlo, te są nadal skryte, ale kto wie...

#dreamscometrue

Monika Chojdak sama również świetnie sobie radzi w muzycznym świecie! W 2005 została wokalistką polskiego girlsbandu o nazwie "Queens", który powstał w wyniku ogólnopolskich przesłuchań Polskiej Agencji Muzycznej. Wystąpiła również w kilku polskich talent show: "The Voice of Poland", "Bitwa na głosy", a także zasiadała w jury dwóch edycji programu "Śpiewajmy razem. All Together Now". Teraz dzięki Jennifer Lopez także jej muzyczna twórczość może zostać zauważona przez wiele osób! Oczywiście w jej repertuarze nie brakuje coverów idolki!

Zobaczcie jak Monika Chojdak odtwarza zdjęcia Jennifer Lopez! Oglądając je nie dziwimy się, że światowej sławy wokalistka zwróciła na nie uwagę! Zobaczcie jaki wpis w swojej relacji opublikowała Jennifer Lopez!

Monika Chojdak odtwarza zdjęcia swojej idolki niemalże 1:1!

Polka zrobiła ogromne wrażenie na samej Jennifer Lopez!

Monika Chojdak sama świetnie śpiewa, a w swoim repertuarze ma oczywiście covery Jennifer Lopez. Tak odwzorowała "Waiting For Tonight"!