Fotoreporterzy są wszędzie! Nawet za kulisami nagrania teledysku. Jennifer Lopez nagrywa właśnie klip do swojego najnowszego singla "On the Floor", który prezentowaliśmy Wam jakiś czas temu. Trzeba przyznać, że ciężko ją poznać w tym ogromnym szlafroku. Wydaje nam się, że pod spodem jest coś bardzo ciekawego, ale o tym przekonami się wkrótce...

