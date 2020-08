Jej głos znał każdy z nas. Niestety Joanna Wizmur o chorobie dowiedziała się zbyt późno...

Joannę Wizmur na pewno znał każdy z nas. Nawet jeżeli ktoś nie miał okazji zobaczyć jej na szklanym ekranie, to z pewnością doskonale pamięta jej głos. To właśnie Joanna Wizmur dubbingowała siostrzeńca Kaczora Donalda, Hyzia, Dextera z "Laboratorium Dextera", świnkę Babe czy Elroya z "Jetsonów". Była prawdziwą ikoną dubbingu. Widzowie dodatkowo pokochali ją za rolę kucharki Balbiny, w którą wcielała się w serialu "Pensjonat pod różą". Niestety o swojej chorobie dowiedziała się zbyt późno. Odeszła 22 lutego 2008 roku...

Joanna Wizmur urodziła się 17 czerwca 1957 roku w Sopocie. Była absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Na scenie zadebiutowała w 1981 roku i grała w teatrach w Białymstoku, Warszawie. Lubiła scenę i plan filmowy - mogliśmy zobaczyć ją w takich produkcjach jak "Kocham kino", "Wielkie oczy”, "Białe małżeństwo" czy "Adam i Ewa". Jednak jej serce skradła praca w studiu dubbingowym, gdzie została reżyserem. Chyba nie ma osoby, która nie kojarzyłaby "Shreka", a to właśnie dzięki Joannie Wizmur i Bartoszowi Wierzbięce, polska wersja okazała się być tak ogromnym hitem.

Dubbing był jej drugim życiem. Sama użyczyła głosu wielu bajkowym bohaterom, których doskonale znamy. W jednym z wywiadów Joanna Wizmur opowiedziała, które postaci zapamiętała najlepiej.

Zaczynałam od "Siostrzeńców Kaczora Donalda”, gdzie grałam jednego z siostrzeńców. Później, dzięki Misi Aleksandrowicz (której jestem bardzo wdzięczna), dostałam rolę świnki "Babe" w filmie "Babe – świnka z klasą" i "Babe – świnka w mieście". Tę rolę bardzo kocham. To jest wspaniały film i jak grałam to płakałam i nie mogłam grać, bo… ryczałam. Moją drugą ukochaną niewątpliwie rolą jest rola Terk w „Tarzanie”. [...] Lubię Dextera, któremu użyczam głosu. Podoba mi się ten rodzaj opowiadania o dzieciństwie. Lubię też Bobby’ego ze "Świata Bobby’ego", w którym jest podobny sposób opowiadania. Ja jestem osobą jak słychać i w głosie, charakterystyczną. Na pewno nie zagram królewny i zresztą Bogu dzięki, bo królewny są nudne. Natomiast wszystkie grube stworzonka (takie charakterystyczne) to najchętniej - mówiła Joanna Wizmur w jednym z wywiadów.