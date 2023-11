Jean Reno w kuchni Ewy Wachowicz

Jean Reno odwiedził Kraków i kuchnię Ewy Wachowicz, by bliżej poznać polską tradycję świąt Bożego Narodzenia. Gwiazdor Hollywood przybył na zaproszenie Polskiej Fundacji Narodowej w ramach projektu „100×100”, przygotowanego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jean Reno, znany z ról w takich filmach, jak „Leon Zawodowiec”, „Wielki błękit”, „Nikita”, „Ronin” czy „Kod da Vinci” ma w dorobku niemal 100 ról filmowych. Polska jest jemu szczególnie bliska ze względów rodzinnych - żona aktora ma polskie korzenie. Podczas wizyty w stolicy Małopolski aktor poznał bliżej tradycję świąt Bożego Narodzenia. Wraz z Ewą Wachowicz, kulinarną ekspertką w dziedzinie polskiej kuchni, jurorką i producentką programów kulinarnych, przygotowywał… pierogi.

- Znamy Jeana z różnych wcieleń, wielu wybitnych ról, ja poprosiłam go, by wcielił się w rolę kulinarną i wykazał pełne zawodowstwo – mówi Ewa Wachowicz. – Szybko nauczył się lepić pierogi, które przygotowywał po raz pierwszy i zrobił to profesjonalnie. Przyznam też szczerze, że nikt tak pięknie jeszcze nie wychwalał moich pierogów, jak Jean.