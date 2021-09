Jean-Paul Belmondo nie żyje. Legendarny aktor miał 88 lat

Sean Connery nie żyje! Zmarł w wieku 90 lat. Informację o śmierci aktora przekazało BBC. Aktor zagrał w wielu filmach, jednak wszyscy najbardziej będziemy go pamiętać z kultowej roli Jamesa Bonda. Był pierwszym odtwórcą tej postaci. Zobacz także: Sean Connery nie żyje: "Myślę, że już nie zagram w filmie". Tak wyglądały jego ostatnie lata życia z chorobą Sean Connery cierpiał na chorobę Alzheimera. W wieku 80 lat powiedział: Myślę, że nigdy już nie zagram w filmie. Mam wiele wspaniałych wspomnień z pracy na planie, ale te dni należą do przeszłości Sean Connery - największe role i osiągnięcia Sean Connery zagrał Jamesa Bonda aż siedem razy. Możecie go jednak pamiętać jeszcze z wielu innych kultowych już ról. Zagrał w takich filmach jak: "Morderstwo w Orient Expressie", "Człowiek, który chciał być królem", "Odległy ląd", "Nieśmiertelny" czy "Imię róży". Za osiągnięcia filmowe królowa Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki. Jako pierwsze medium, informację o śmierci Seana Connery'ego podało BBC: Sir Sean Connery, the actor who defined James Bond, has died aged 90 https://t.co/Z3vsV0CJ96 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 31, 2020 Informacja o śmierci aktora wstrząsnęła również polskimi gwiazdami, w tym Karoliną Korwin-Piotrowską. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez KAROLINA KORWIN PIOTROWSKA🐶🐶🐶 (@karolinakp) Paź 31, 2020 o 5:44 PDT