Czas na zmiany

Pierwszym zwiastunem tego, że Jarosław chce wrócić do Beaty, był finałowy odcinek „Tańcaz gwiazdami”. Gdy po ogłoszeniu, że Kryształową Kulę zdobywa Tadla, wszyscy ruszyli z miejsc, by jej pogratulować. Kret stał z boku. W pierwszej chwili wydawało się, że po prostu nie ma ochoty rozmawiać z fetującą zwycięstwo byłą ukochaną. Potem okazało się jednak, że cierpliwie czekał na swoją kolej. A gdy już się doczekał, nieśmiało objął Beatę i szepnął jej do ucha kilka słów. Widać było, że jest z niej dumny i cieszy się z jej sukcesu. Niektórzy dostrzegli też na jego twarzy żal, że nie może już dzielić z nią takich pięknych przeżyć. Kilka dni po finale okazało się, że na tej krótkiej rozmowie Kret nie poprzestał. Dzwonił do Tadli, pisał do niej SMS-y. Najpierw ją tylko komplementował, a potem zaczął pytać o to, czy nie mogliby spróbować jeszcze raz. Sama Beata nie chciała komentować tych zabiegów byłego partnera, ale pytana wprost, czy jest szansa, by ona i Jarosław do siebie wrócili, dawała do zrozumienia, że nie jest to możliwe.

Moje życie zostało wywrócone do góry nogami i teraz muszę je na nowo poskładać. Mam nowe cele i jestem na nich skupiona. Nie zamierzam już wracać do przeszłości – wyznała w rozmowie z „Party”.

Także jej znajomi zgodnie zapewniają, że dziennikarka bezpowrotnie zamknęła ten etap w swoim życiu.