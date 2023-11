Jarosław Kret żałuje rozstania z Beatą Tadlą? Pogodynek w szczerym wywiadzie skomentował wielki sukces Beaty Tadli w "Tańcu z Gwiazdami" i zdradził, jak radzi sobie z krytycznymi komentarzami po ich rozstaniu. Kret w rozmowie z magazynem "Viva!" nie ukrywa, że wciąż nie może poradzić sobie ze swoimi problemami, które teraz musi przepracować razem z terapeutą! Prezenter przyznał również, że bolą go medialne informacje o jego rozstaniu z Tadlą.

Co jeszcze powiedział?

Jarosław Kret nie ukrywa, że od samego początku "Tańca z Gwiazdami" kibicował Beacie Tadli i wierzył w jej sukces.

Pogodynek skomentował również swój ostatni wyjazd do Indii. Jarosław Kret przyznał, że po rozstaniu z Beatą Tadlą nie potrafił cieszyć się z podróży...

(...) kiedy człowiek jest osaczony wręcz problemami, z którymi trzeba się uporać samemu, z dala od domu i bliskich, to nie jest to żadna romantyczna przygoda, a raczej poważne wyzwanie emocjonalnem- zdradził w Vivie!. To oczywiście sexy brzmi: pojechał do Indii i się oczyścił. Bzdura. to jest właśnie tabloidowe myślenie. To wszystko co się działo dookoła mnie, cała ta nagonka, mnóstwo kłamstw, zmyślone wywiady... ludzie widzą mnie jako zupełnie innego człowieka, niż jestem. Oczywiście, że musiałem i wciąż muszę przepracować siebie samego i to porządnie. Każdy z nas potrzebuje kiedyś zrobić wgląd w siebie, wgląd do własnej psychiki, do własnej duszy. Takie przepracowanie nie obejdzie się bez pomocy terapeuty, profesjonalisty, który leczy duszę i mózg, i pokaże palcem, gdzie tkwi problem.