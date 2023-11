5 z 5

Jednocześnie Jarosław Bieniuk nie ukrywa, że pewniej czuje się w kontaktach z synami. Oliwia jest już nastolatką, więc on musi radzić się znajomych, na co zwracać uwagę. Jarosław Bieniuk jest jednak ojcem, który potrafi przyznać się do błędu i przeprosić dziecko. Ma też nadzieję, że wychowa swoje dzieci na "fajnych ludzi".

